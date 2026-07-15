В России не будут менять дорожные знаки с латинскими буквами

В России не будут менять дорожные знаки, на которых используются буквы латинского алфавита. Об этом сообщили в Росстандарте.

В ведомстве напомнили, что с 1 марта в стране действует закон, согласно которому информация на вывесках и указателях должна размещаться прежде всего на русском языке. Однако это не коснется дорожных знаков. Обозначения обязательной остановки, парковки и проезда к таможенному посту сохранят прежний вид, поскольку этого требует международная Конвенция о дорожных знаках и сигналах.

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