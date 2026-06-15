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15 июня, 18:15

Транспорт

Новости Москвы: велодорожку перенесли с тротуара на проезжую часть на Малой Бронной

Новости Москвы: велодорожку перенесли с тротуара на проезжую часть на Малой Бронной

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Велодорожку на Малой Бронной перенесли с тротуара на проезжую часть. Благодаря этому удалось увеличить прогулочную зону для пешеходов. Ширина дороги позволила сделать полноценную полосу для велосипедистов и самокатчиков. На улице уже нанесли разметку и установили знаки.

Комплексное благоустройство проводят на улице Барклая на западе Москвы. Работы идут как на проезжей части и тротуарах, так и во дворах. Там заменят бордюры, проложат пешеходные дорожки, а также обновят асфальт. На пешеходных переходах установят светодиодные фонари, а все провода уберут под землю.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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