Число ДТП со скрывшимися водителями выросло почти на 7% в России

В России с начала года число аварий, где водители скрылись с места происшествия, выросло почти на 7%. Всего в ДТП этого типа погибли 39 человек и 832 получили травмы, говорится в отчете Госавтоинспекции.

Наибольшее количество подобных инцидентов зафиксировано в Нижегородской области, Приморском крае, Челябинской области и Москве. Эксперты полагают, что водители принимают решение скрыться на эмоциях, находясь в панике.

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