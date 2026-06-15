15 июня, 18:15Транспорт
Число ДТП со скрывшимися водителями выросло почти на 7% в России
В России с начала года число аварий, где водители скрылись с места происшествия, выросло почти на 7%. Всего в ДТП этого типа погибли 39 человек и 832 получили травмы, говорится в отчете Госавтоинспекции.
Наибольшее количество подобных инцидентов зафиксировано в Нижегородской области, Приморском крае, Челябинской области и Москве. Эксперты полагают, что водители принимают решение скрыться на эмоциях, находясь в панике.
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