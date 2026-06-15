Собянин рассказал, какие объекты культурного наследия реставрируют в Москве

Больше 500 разрешений для выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия выдано с начала 2026 года. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

По словам мэра, идут исследовательские работы более чем на 130 объектах. Например, к 200-летию писателя Льва Толстого специалисты готовят к реставрации городскую усадьбу Лопухиных – Станицкой на Пречистенке. Там находится музей писателя.

Больше 300 памятников московской старины находятся на реставрации. Идут работы по восстановлению живописи в Новом соборе Донского монастыря. На 70 объектах культурного наследия идут ремонтные работы, на 40 – противоаварийные. В частности, в здании комбината газеты "Правда" ведется демонтаж аварийных участков перекрытий и закрытие теплового контура.

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