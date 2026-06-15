15 июня, 15:30Общество
Москвичи сдали кровь на Северном речном вокзале по случаю Всемирного дня донора
Москвичи с утра 15 июня сдавали кровь для тех, кому требуется помощь. Специальная акция по случаю Всемирного дня донора организована на Северном речном вокзале.
Желающих приняли квалифицированные медработники. Был развернут мобильный комплекс. Кровь сдавали с 09:00 до 12:00.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Спасти чью-то жизнь: как стать донором крови в Москве
- В Москве запустили просветительский проект о донорстве костного мозга "Живая связь"