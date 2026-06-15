Москвичи сдали кровь на Северном речном вокзале по случаю Всемирного дня донора

Москвичи с утра 15 июня сдавали кровь для тех, кому требуется помощь. Специальная акция по случаю Всемирного дня донора организована на Северном речном вокзале.

Желающих приняли квалифицированные медработники. Был развернут мобильный комплекс. Кровь сдавали с 09:00 до 12:00.

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