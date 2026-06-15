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15 июня, 15:30

Общество

Москвичи сдали кровь на Северном речном вокзале по случаю Всемирного дня донора

Москвичи сдали кровь на Северном речном вокзале по случаю Всемирного дня донора

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Москвичи с утра 15 июня сдавали кровь для тех, кому требуется помощь. Специальная акция по случаю Всемирного дня донора организована на Северном речном вокзале.

Желающих приняли квалифицированные медработники. Был развернут мобильный комплекс. Кровь сдавали с 09:00 до 12:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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