Собянин: два высокотехнологичных производства открыты в ОЭЗ "Технополис "Москва"

В особой экономической зоне "Технополис "Москва" открылись сразу два высокотехнологичных производства, рассказал Сергей Собянин. На одном заводе будут выпускать паровые стерилизаторы, дезинфекционно-моечные машины и другое оборудование инфекционного контроля.

На другой площадке начнут разрабатывать освещение для пассажирских салонов, светильники для вертолетов, а также светотехнику для кабин экипажа и другое оборудование, которое сможет работать десятки тысяч часов без необходимости замены и будет потреблять меньше энергии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.