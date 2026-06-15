В России предложили узаконить массовые обзвоны

В России хотят узаконить массовые обзвоны. Депутаты Госдумы предлагают использовать этот механизм для информирования абонентов в установленных законодательством случаях, например о каких-то изменениях или приближении угрозы.

Однако эксперты считают, что инициатива требует тщательной проработки. Мошенники быстро подстраиваются под новые правила, и предлагаемая мера может спровоцировать у злоумышленников волну активности.

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