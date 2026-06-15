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15 июня, 07:15

Транспорт

Росавиация запретила ночные вылеты из аэропортов страны в Иран

Росавиация запретила ночные вылеты из аэропортов страны в Иран

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Росавиация запретила авиакомпаниям ночные вылеты из аэропортов страны в Иран. Распоряжение будет действовать по 24 июня.

Рейсы в Исламскую Республику запрещено выполнять с 23:00 до 11:00 по московскому времени. В остальное время решение о полетах в Иран должно приниматься на основании произведенной оценки рисков, в том числе с учетом рекомендаций Международной организации гражданской авиации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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