Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Две действующие линии метро – Филевская и Сокольническая будут продлены, сообщил Сергей Собянин. Филевская ветка пойдет от "Кунцевской" в Сколкове и вырастет примерно на 12 километров. Сокольническая линия будет продлена в Ярославский район. На участке длиной 8,1 уилометра планируется две новые станции.

"В Новомосковском административном округе построят современный физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым бассейном, спортивными и тренажерными залами, пространством для проведения тренировок и соревнований студенческих команд на открытом воздухе. Его смогут посещать студенты нового кампуса МГТУ "СТАНКИН" и суперколледжа на территории административно-делового центра "Коммунарка". Специалисты уже приступили к проектированию", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В парке "Крылатские холмы" активно строится новая трасса для горных велосипедов длиной более 4 километров. Маршрут, гармонично вписанный в природный рельеф, состоит из 25 специализированных участков.