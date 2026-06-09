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09 июня, 18:15

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Правительство Москвы утвердило проект развития в Очаково-Матвеевском

Правительство Москвы утвердило проект развития в Очаково-Матвеевском

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Правительство Москвы утвердило проект комплексного развития в Очаково-Матвеевском на западе столицы. Территория площадью примерно два гектара находится между проспектом Генерала Дорохова, путями МЦД-4, а также Рябиновой и Вокзальной улицами.

В будущем здесь появится общественно-производственная инфраструктура технопарка. Также благоустроят прилегающую территорию. Благодаря проекту будет создано более 300 рабочих мест.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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