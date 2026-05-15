Люкс-гараж за 1 миллион рублей продают в Лобне

В Лобне продают люкс-гараж за 1 миллион 100 тысяч рублей. Внутри помещения есть умное отопление и студия звукозаписи. Владелец подписал объявление "хоть живите".

Москвичи стали чаще покупать гаражи, и не для автомобилей. Блогер Роман Сарычев живет в гараже в Химках уже почти год. Он назвал преимуществом гаража низкую стоимость аренды: квартира в такой локации стоит 50 тысяч рублей, а гараж 15 тысяч.

