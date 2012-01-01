HR-эксперт Лоикова перечислила вакансии для пожилых с зарплатой более 100 тыс руб

В Москве запустили сайт поиска работы для старшего поколения. В каких сферах наиболее востребованы пожилые специалисты – в нашем материале.

"В 60, 70 и даже в 80 лет"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В столице появился сервис для трудоустройства горожан старше 55 лет. Его представил проект "Московское долголетие" совместно с порталом "Работа.ру".





Владимир Филиппов заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Сегодня многие люди старшего поколения вне зависимости от возраста хотят продолжать профессиональное развитие. Освоить что-то новое и поменять вид деятельности можно в 60, 70 и даже в 80 лет.

На сайте, в частности, доступны актуальные вакансии, а также подсказки по поиску работы и обучающие видео. Кроме того, у соискателей есть возможность воспользоваться "Карьерным ассистентом" – инструмент умеет автоматически рассылать резюме подходящим работодателям в течение 10 дней. Подключить его можно как с помощью онлайн-инструкции, так и обратившись в любой центр московского долголетия.

От репетиторов до аналитиков и консультантов

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Из-за кадрового дефицита, образовавшегося в настоящее время, работодатели лояльнее относятся к возрасту специалистов. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделилась независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

Одной из наиболее перспективных сфер деятельности для соискателей старше 55 лет является образование, считает эксперт. Речь идет о репетиторстве и преподавании.

"Доход зависит от степени экспертизы. Но при очень хорошей квалификации можно зарабатывать около 100–150 тысяч рублей в месяц", – указала Лоикова.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Также доступны профессии, предполагающие уход за людьми. Например, сиделка с медобразованием будет получать около 100–120 тысяч рублей в месяц. Гувернер, который займется воспитанием детей, получает в районе 60 тысяч рублей в месяц, а если он со знанием языков, спецпрограммой – вплоть до 200 тысяч.

Целесообразно рассматривать и вакансии копирайтеров или операторов call-центров, указала эксперт. По ее словам, ставка здесь варьируется от 40 до 100 тысяч рублей в месяц, а заметным преимуществом станет возможность удаленной работы.

В свою очередь, карьерный консультант Зилина Султанова подчеркнула в беседе с Москвой 24, что кандидаты старшего возраста становятся востребованы из-за своего опыта и навыков.

"Специалистам старше 55 лет подойдут также области консалтинга и аналитики, где доходы достигают 150 тысяч рублей. Плюс это административная работа и документооборот, то есть офис-мененджеры, администраторы, секретари. Они получают порядка 50–60 тысяч рублей", – отметила Султанова.

Наконец стоит обратить внимание и на ремесленные профессии, добавила эксперт. При этом важно иметь в виду, что зарплата таких специалистов сдельная и зависит напрямую от количества продаж. При наиболее благоприятном раскладе их доход может достигать сотни тысяч рублей.