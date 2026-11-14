Малый парад планет состоялся утром 14 ноября. Меркурий, Венера, Марс и Юпитер выстроились на восточном небе. Увидеть редкую небесную цепочку помешала погода, однако можно последовать совету астрономов и загадать желание.

Эксперты отмечают, что, несмотря на отсутствие научной основы, такой ритуал работает как мощный психологический инструмент, помогая сфокусироваться на важном и создать правильный настрой на весь день.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.