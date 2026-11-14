14 ноября, 07:15Наука
Малый парад планет состоялся утром 14 ноября
Малый парад планет состоялся утром 14 ноября. Меркурий, Венера, Марс и Юпитер выстроились на восточном небе. Увидеть редкую небесную цепочку помешала погода, однако можно последовать совету астрономов и загадать желание.
Эксперты отмечают, что, несмотря на отсутствие научной основы, такой ритуал работает как мощный психологический инструмент, помогая сфокусироваться на важном и создать правильный настрой на весь день.
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