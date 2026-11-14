Мошенники стали обманывать россиян, используя цифровой рубль

Мошенники используют цифровой рубль как новый повод для обмана. Преступники звонят людям, представляются сотрудниками банков и заявляют, что переводы новой валюты приостановлены.

Чтобы разблокировать средства, они требуют срочно перевести их на защищенный счет. Обойти защитные механизмы цифрового рубля злоумышленники не могут. Вместо этого они используют тему блокировок как простую уловку, чтобы усыпить бдительность и забрать чужие деньги.

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