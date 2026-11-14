Социальный фонд России проведет плановый перерасчет доплат к пенсиям с 1 февраля 2027 года. Выплаты изменятся для членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности. Начисления корректируются автоматически 4 раза в год.

Итоговая сумма зависит от стажа, среднего заработка и взносов, которые поступили в фонд за предыдущий квартал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.