Организаторы рассказали, как будет проходить XII международный форум "Религия и мир"

С 20 по 22 октября в столице пройдет XII Московский международный форум "Религия и мир". Организатором мероприятия выступает Союз за содействие сохранения традиционных духовных ценностей "Христианский мир" при поддержке департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

Форум является одной из крупнейших дискуссионных площадок, где в открытом диалоге обсуждаются вопросы поддержки миротворческих инициатив, межрелигиозных отношений и консолидации общества на основе традиционных ценностей. Тема форума в 2026 году – "Единство народов в многообразии служения".

Какие актуальные проблемы обсудят участники форума в этом году? Представители каких государств и республик присоединятся к открытому диалогу? Какую роль играют традиционные ценности в консолидации общества?

Об этом и многом другом на пресс-конференции рассказали: