14 октября, 13:45События
Организаторы рассказали, как будет проходить XII международный форум "Религия и мир"
С 20 по 22 октября в столице пройдет XII Московский международный форум "Религия и мир". Организатором мероприятия выступает Союз за содействие сохранения традиционных духовных ценностей "Христианский мир" при поддержке департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.
Форум является одной из крупнейших дискуссионных площадок, где в открытом диалоге обсуждаются вопросы поддержки миротворческих инициатив, межрелигиозных отношений и консолидации общества на основе традиционных ценностей. Тема форума в 2026 году – "Единство народов в многообразии служения".
Какие актуальные проблемы обсудят участники форума в этом году? Представители каких государств и республик присоединятся к открытому диалогу? Какую роль играют традиционные ценности в консолидации общества?
Об этом и многом другом на пресс-конференции рассказали:
- начальник департамента по взаимодействию с религиозными организациями управления президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Еремин;
- руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков;
- президент Союза за содействие сохранения традиционных духовных ценностей "Христианский мир" Алексей Черкезов;
- глава Духовного собрания мусульман России, председатель Духовного управления мусульман города Москвы и Центрального региона муфтий Альбир Крганов;
- председатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен Лодой.