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14 октября, 22:45

Шоу-бизнес

Рэпер Джиган задолжал по алиментам почти 2 млн рублей

Рэпер Джиган задолжал по алиментам почти 2 млн рублей

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Рэпер Джиган должен по алиментам почти 2 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы судебных приставов. Коттедж исполнителя в Подмосковье уже арестован.

В то же время столичный суд не стал повышать сумму алиментов, которые актер Виталий Гогунский должен платить бывшей жене. Ранее экс-супруга требовала увеличить выплаты с 50 до 400 тысяч рублей. Она уверена, что Гогунский занижает или скрывает доходы.

Должны ли звезды платить алименты больше, в эфире телеканала Москва 24 рассказали бизнесмен и общественный деятель Андрей Ковалев и депутат Госдумы Олег Леонов.

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