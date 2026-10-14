14 октября, 22:30Общество
Семья из России заразилась вирусом Коксаки в отеле в Турции
Семья из России заразилась вирусом Коксаки после купания в бассейне пятизвездочного отеля в Турции. Болезненная сыпь появилась уже на следующий день. На Бали и во Вьетнаме туристы сталкиваются с лихорадкой Денге.
Во Вьетнаме с начала года зарегистрировали более 106 тысяч случаев лихорадки Денге. Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав страны для оценки эпидемиологических рисков.
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