Семья из России заразилась вирусом Коксаки в отеле в Турции

Семья из России заразилась вирусом Коксаки после купания в бассейне пятизвездочного отеля в Турции. Болезненная сыпь появилась уже на следующий день. На Бали и во Вьетнаме туристы сталкиваются с лихорадкой Денге.

Во Вьетнаме с начала года зарегистрировали более 106 тысяч случаев лихорадки Денге. Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав страны для оценки эпидемиологических рисков.

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