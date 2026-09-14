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14 сентября, 18:15

Транспорт

Выход со станции метро "Кропоткинская" к храму Христа Спасителя закроют 15 сентября

Выход со станции метро "Кропоткинская" к храму Христа Спасителя закроют 15 сентября

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Выход со станции метро "Кропоткинская" к храму Христа Спасителя временно закроют 15 сентября. Ограничения связаны с организацией доступа к мощам Спиридона Тримифунтского, которые привезут в Москву 14-го числа.

Доступ к святыне будет открыт с 15 по 19 сентября. Пройти к храму можно будет от станций метро "Полянка", "Третьяковская" или "Октябрьская" по Болотной набережной и через Патриарший мост.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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