Москвичи смогут проще добираться на общественном транспорте до Вешек

Москвичи смогут проще добираться на общественном транспорте до подмосковных Вешек. С 19 сентября от станции метро "Алтуфьево" до остановки "Заречье-2" запускают новый пригородный маршрут № 1098 проекта "Москва – область".

Тариф фиксированный – 71 рубль по "Тройке" и 76 – по банковской карте. Карта "Стрелка" не действует. Прикладывать карту нужно только на вход. По абонементам "Единый" зоны "Пригород" поездки выгоднее до 60% в год.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.