14 сентября, 07:15Транспорт
В Москве водителям запретили предлагать и навязывать услуги такси у аэропортов и вокзалов
В Москве водителям запретили предлагать и навязывать услуги такси у аэропортов, железнодорожных и автовокзалов. Брать клиентов можно только на оборудованных стоянках, а заказать машину – через приложение, диспетчерскую, стойку или по телефону.
В Дептрансе пояснили, что мера повысит безопасность пассажиров, улучшит сервис и снизит риски мошенничества.
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