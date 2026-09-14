В Москве водителям запретили предлагать и навязывать услуги такси у аэропортов и вокзалов

В Москве водителям запретили предлагать и навязывать услуги такси у аэропортов, железнодорожных и автовокзалов. Брать клиентов можно только на оборудованных стоянках, а заказать машину – через приложение, диспетчерскую, стойку или по телефону.

В Дептрансе пояснили, что мера повысит безопасность пассажиров, улучшит сервис и снизит риски мошенничества.

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