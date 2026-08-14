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14 августа, 19:45

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На юго-западе столицы состоялся исторический фестиваль "Московская машина времени"

На юго-западе столицы состоялся исторический фестиваль "Московская машина времени"

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В парке 70-летия Победы в районе Черемушки 14 августа состоялся исторический квест-фестиваль "Московская машина времени", организованный в рамках проекта "Лето в Москве". Его программа была построена как театрализованное квест-путешествие по пяти историческим эпохам с 14 тематическими остановками. На площадках собрались историки, краеведы, географы и другие эксперты.

Путешествие начиналось в "Древней Руси", где нужно было расшифровать старославянские символы на бересте. Затем гости переходили в "Царскую Русь" и выполняли задания по картографии, после чего маршрут продолжался в "Императорской России" и "СССР". Завершением стала тематическая локация "Современная Россия". Также на фестивале гости могли принять участие в изготовлении маскировочных сетей и открыток для бойцов СВО.

Исторический центр медицины

Гостям локации "Императорская Россия" эксперт РАН, кандидат медицинских наук Дмитрий Назаров рассказал, что история отечественной медицины насчитывает более тысячи лет, а первые достоверные известия о лечебных учреждениях относятся ко второй половине XVI столетия. К этому же времени относится образование в Москве Аптекарского приказа, положившего начало государственному управлению медициной.

"Столица исторически играла ключевую роль в развитии отечественной медицины. В XVII веке в Москве появились первые в стране больницы: гражданские госпитали в Знаменском монастыре и на Гранатном дворе у Никитских ворот. В этот же период началась подготовка собственных медицинских кадров: в 1654 году при Аптекарском приказе в Москве открылась первая медшкола. Спустя столетие, в 1755 году, был создан Московский университет, и одним из трех первых факультетов стал именно медицинский. Его правопреемник – современный Сеченовский университет – продолжает традиции подготовки квалифицированных специалистов для всей страны. Сегодня в Москве активно развивается высокотехнологичная медицинская помощь, цифровые сервисы, телемедицина. Правительство города ведет системную работу по модернизации системы здравоохранения, которая включает обновление медицинской инфраструктуры и оборудования для повышения доступности и качества лечения. В столичном здравоохранении работает более 120 тысяч врачей и медсестер", – рассказал Назаров.

Космические технологии

На площадке "СССР" Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко обратил внимание на то, что основа современной ракетно-космической отрасли России сформировалась именно в советское время. Например, в Москве на предприятии, которое сегодня носит название Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева, с 1960-х годов разрабатывали и изготавливали ракеты-носители из знаменитого семейства "Протон" для выведения в космос различных аппаратов. Сегодня здесь продолжается разработка комплектующих для этой сферы.

"Москва сегодня – центр космических технологий. Примерно на 40 предприятиях ракетно-космической отрасли трудятся около 30 тысяч человек. Московские заводы обеспечивают отрасль широким спектром продукции – ракетами-носителями и комплектующими для летательных аппаратов и спутников, а космонавтов – специализированным питанием. Кадры для отрасли в столице начинают готовить с ранних лет. Например, в 16 образовательных учреждениях при поддержке Роскосмоса сегодня открыты космические инженерные классы. Предпрофессиональную подготовку в них проходят 600 старшеклассников, которые разрабатывают инженерно-технологические проекты для освоения космоса в вузах-партнерах. Ранней профориентации помогает и система дополнительного образования. В Москве действует почти 300 кружков по астрономии, где занимаются свыше 5 тысяч детей", – отметил Романенко.

"Лето в Москве" – масштабный городской проект, который в этом году проводится третий раз. Для юных и взрослых жителей во всех округах города подготовили различные программы, включающие в себя творческие, культурные, спортивные и познавательные мероприятия, различные мастер-классы. Кроме того, все желающие могут принять участие в акциях в поддержку бойцов СВО и жителей исторических территорий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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