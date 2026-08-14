Эксперт объяснил разницу между бензином "Евро-3" и "Евро-5"

Ключевое отличие экологического стандарта "Евро-3" от "Евро-5" заключается в допустимой концентрации серы и ароматических углеводородов. Об этом сообщил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

По словам Юшкова, использование такого топлива не должно привести к техническим проблемам с автомобилем. Вопрос в первую очередь касается экологических характеристик топлива.

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