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14 августа, 07:45

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Вековой камин нашли во время ремонта в булочной в Лялином переулке в Москве

Вековой камин нашли во время ремонта в булочной в Лялином переулке в Москве

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В Лялином переулке в доме купца Гордеева XIX века работает булочная, где во время ремонта нашли старинную керамику, артефакты и вековой камин. Ресторатор Ксения Караулова восстановила исторический облик заведения, изучив архивы в Ленинской библиотеке.

В Панкратьевском переулке находится чебуречная "Дружба", где хранится рукописная книга воспоминаний на 96 листов. Сюда заходили московские литераторы Евгений Попов, Дмитрий Пригов, поэты Лев Рубинштейн и Юлий Гуголев. Тысячи москвичей оставили свои истории в этой тетради.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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