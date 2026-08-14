Балет-феерию "Спящая красавица" покажут в Молодежном театре в Москве

В Российском академическом Молодежном театре 14 августа покажут балет-феерию "Спящая красавица". Премьера спектакля состоялась в 1890 году в Мариинском театре и стала прорывом в сфере балетной музыки того времени.

В Московском академическом театре сатиры пройдет спектакль "Физики" по пьесе Фридриха Дюрренматта. История рассказывает о трех ученых, чьи гениальность и стремление к открытиям балансируют на грани озарения и безумия.

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