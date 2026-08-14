Москвичи стали продавать долларов и евро больше, чем покупать. Экономический обозреватель Евгений Беляков отметил, что изменения спроса и предложения валют во многом зависят от сезонных факторов, настроений населения и курса.

Эксперт рекомендует покупать валюту, когда она необходима, и продавать ее, когда нужны средства для покупок в рублях. По его словам, решения исходя из личной необходимости могут быть рациональнее попыток спекулировать на валютном рынке.

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