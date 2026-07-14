Фестиваль традиционных русских игр прошел в кинопарке "Москино". Участники попробовали свои силы в казачьих шапочных боях и городках, а также посетили исторические лекции.

Мероприятие прошло в рамках второго заезда летнего лагеря "Молодежь Москвы". В смене участвуют представители общественных организаций, участники патриотического клуба "Город Героев Москва", ветераны боевых действий и участники СВО.

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