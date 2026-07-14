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14 июля, 18:45

Общество

Проект "Мослекторий" телеканала Москва 24 победил в международном конкурсе

Проект "Мослекторий" телеканала Москва 24 победил в международном конкурсе

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Проект "Мослекторий" телеканала Москва 24 стал победителем международного конкурса "Говорим, пишем, думаем по-русски!". Награждение лауреатов прошло в Москве.

Конкурс проводят в рамках проекта "Русский язык – за мир и дружбу, диалог и сотрудничество!". В нем приняли участие теле- и радиокомпании, газеты, журналы, информационные агентства, интернет издания и блогеры из разных городов и стран.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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