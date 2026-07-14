Продавцов на онлайн-площадках в России обяжут подтверждать качество товаров

Продавцов на онлайн-площадках в России с 1 сентября обяжут подтверждать подлинность и качество товаров. Об этом сообщили в Ассоциации цифровых платформ.

В карточках товаров появятся ссылки на официальные российские или зарубежные реестры с данными о сертификатах и декларациях. Новые правила распространятся на широкий перечень продукции, включая электронику, косметику и детские товары.

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