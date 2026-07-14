Собянин: на портале mos.ru доступно более 460 услуг и сервисов для горожан

Порталу mos.ru исполнилось 15 лет. Сегодня на нем доступно более 460 городских услуг, рассказал Сергей Собянин. Сервис избавил москвичей от лишних поездок в ведомства, сбора бумажных документов и очередей, любую бытовую задачу теперь можно решить за пару минут.

Среди наиболее востребованных сервисов электронная медицинская карта, передача показаний приборов учета воды и тепла и электронный дневник. Первой услугой на портале в 2011 году стало разрешение на такси, затем появились запись в первый класс и оформление парковочного разрешения.

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