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14 июля, 16:30

Экономика

ФАС предложила ограничить наценки на школьные товары

ФАС предложила ограничить наценки на школьные товары

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Федеральная антимонопольная служба предложила торговым сетям ограничить наценки на школьные товары перед началом учебного года. Такие письма получили 18 компаний. Мера носит добровольный характер.

В ФАС отметили, что такой подход уже применяли в период сезонного роста спроса, и он помогал снизить расходы семей. Подготовка первоклассника к школе в этом году в среднем обойдется в сумму от 30 до 50 тысяч рублей, при этом основные расходы приходятся на одежду и обувь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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