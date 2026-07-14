ФАС предложила ограничить наценки на школьные товары

Федеральная антимонопольная служба предложила торговым сетям ограничить наценки на школьные товары перед началом учебного года. Такие письма получили 18 компаний. Мера носит добровольный характер.

В ФАС отметили, что такой подход уже применяли в период сезонного роста спроса, и он помогал снизить расходы семей. Подготовка первоклассника к школе в этом году в среднем обойдется в сумму от 30 до 50 тысяч рублей, при этом основные расходы приходятся на одежду и обувь.

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