14 июля, 16:30Экономика
ФАС предложила ограничить наценки на школьные товары
Федеральная антимонопольная служба предложила торговым сетям ограничить наценки на школьные товары перед началом учебного года. Такие письма получили 18 компаний. Мера носит добровольный характер.
В ФАС отметили, что такой подход уже применяли в период сезонного роста спроса, и он помогал снизить расходы семей. Подготовка первоклассника к школе в этом году в среднем обойдется в сумму от 30 до 50 тысяч рублей, при этом основные расходы приходятся на одежду и обувь.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.