14 июля, 14:30Экономика
"Деньги 24": в России может появиться официальный рынок криптовалют
Осенью в России может появиться официальный рынок криптовалют. Банки и другие финансовые организации уже готовятся к созданию инфраструктуры для торговли цифровыми активами внутри страны.
Предполагается, что участники рынка смогут покупать и продавать криптовалюту на внутренней площадке. По мнению экспертов, легализация таких операций расширит возможности инвесторов, однако эффективность новой системы будет зависеть от числа участников и ликвидности рынка.
Подробнее – в программе "Деньги 24".