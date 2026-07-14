"Деньги 24": в России может появиться официальный рынок криптовалют

Осенью в России может появиться официальный рынок криптовалют. Банки и другие финансовые организации уже готовятся к созданию инфраструктуры для торговли цифровыми активами внутри страны.

Предполагается, что участники рынка смогут покупать и продавать криптовалюту на внутренней площадке. По мнению экспертов, легализация таких операций расширит возможности инвесторов, однако эффективность новой системы будет зависеть от числа участников и ликвидности рынка.

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