ВДНХ примет фестиваль "ПроДвижение" с экспозицией из более чем 300 автомобилей

На ВДНХ готовятся провести фестиваль "ПроДвижение", который состоится уже во второй раз. Гостей ждут исторические автомобили, редкие суперкары и автомобили будущего, а также экспозиция из более чем 300 машин разных эпох.

Коллекционеры могут подать заявку на участие и представить свои раритетные автомобили. К настоящему моменту организаторы получили 115 заявок, 75 из них уже одобрены. Прием продолжится до 18 августа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.