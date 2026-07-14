14 июля, 13:30Общество
ВДНХ примет фестиваль "ПроДвижение" с экспозицией из более чем 300 автомобилей
На ВДНХ готовятся провести фестиваль "ПроДвижение", который состоится уже во второй раз. Гостей ждут исторические автомобили, редкие суперкары и автомобили будущего, а также экспозиция из более чем 300 машин разных эпох.
Коллекционеры могут подать заявку на участие и представить свои раритетные автомобили. К настоящему моменту организаторы получили 115 заявок, 75 из них уже одобрены. Прием продолжится до 18 августа.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.