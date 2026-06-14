Новости мира: Трампу исполнилось 80 лет

Президенту США Дональду Трампу 14 июня исполнилось 80 лет. Впереди у него еще около 2,5 лет в Белом доме. При этом третий срок для него фактически закрыт. В США это ограничено Конституцией. Трамп пришел в политику в 70 лет, стал президентом, затем проиграл выборы и потом снова вернулся в Белый дом. Этот случай довольно редкий для американской истории. На сегодняшний день Трампа называют одной из самых ярких и противоречивых фигур в современной политике США.

В Великобритании не утихают протесты против миграционной политики. Акции проходят в нескольких населенных пунктах. Причиной стали несколько резонансных нападений, в которых подозревают приезжих. На улицы вышли тысячи людей. В ряде городов митинги переросли в столкновения с полицией и беспорядки. Чтобы взять ситуацию под контроль, власти распорядились усилить патрулирование и направить дополнительные силы полиции.

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