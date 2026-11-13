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13 ноября, 17:15

Происшествия

Московские врачи оперируют политолога Заворотного после взрыва автомобиля

Московские врачи оперируют политолога Заворотного после взрыва автомобиля

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В московской больнице оперируют политолога Сергея Заворотного, пострадавшего при взрыве автомобиля в Чертанове Северном. Инцидент произошел утром 13 ноября на Кировоградской улице.

По данным СМИ, ранее экс-советник бывшего премьера Украины Николая Азарова находился в коме.

Эксперт по оценке повреждений автомобиля предположил, что мощность взрыва могла составлять от 200 до 400 граммов в тротиловом эквиваленте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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