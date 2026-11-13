Взорвать автомобиль политолога Заворотного могли удаленно из другой страны

Автомобиль бывшего советника экс-премьера Украины Сергея Заворотного в Чертанове могли взорвать дистанционно, в том числе из другой страны. Об этом рассказал подполковник запаса и ветеран группы антитеррора "Альфа" Андрей Попов.

Заворотного госпитализировали. По данным СМИ, он находится в коме. Следственный комитет квалифицировал произошедшее как покушение на убийство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.