Фермеры привезли мандарины нового урожая на ярмарки Москвы

Фермеры из южных регионов России привезли мандарины нового урожая на ярмарки Москвы. На прилавках представлены разные сорта фруктов, в том числе уншио с тонкой кожурой и кисловатым вкусом, а также абхазские мандарины, которые отличаются более крупным размером и сочной мякотью.

Продавцы советуют выбирать плотные плоды насыщенного оранжевого цвета без пятен, темных точек и плесени. Мягкие мандарины могут быть перезревшими или неправильно хранившимися.

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