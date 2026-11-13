В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 13 ноября

Наиболее плотное движение 13 ноября наблюдается на Ярославском, Дмитровском и Ленинградском шоссе в сторону центра Москвы, а также на внутренней стороне МКАД в районе 33-го километра. Такие данные приводит Ситуационный центр ЦОДД.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Ленинградском шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Осложнить движение могут строительные работы на Шереметьевской улице, а также аварии на магистралях при выезде из города.

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