Бывшего продюсера "Ласкового мая" обвинили в подделке договора с Юрием Шатуновым

Бывшего продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина обвинили в подделке договора с Юрием Шатуновым. По версии следствия, документ позволил ему претендовать на права на песни и другие материалы, связанные с певцом.

Адвокат семьи Шатуновых утверждает, что оригинал договора 2013 года содержал две страницы, а позднее к нему добавили еще семь. Разина заочно арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере и объявили в международный розыск.

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