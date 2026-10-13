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13 октября, 23:45

Шоу-бизнес

Бывшего продюсера "Ласкового мая" обвинили в подделке договора с Юрием Шатуновым

Бывшего продюсера "Ласкового мая" обвинили в подделке договора с Юрием Шатуновым

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Бывшего продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина обвинили в подделке договора с Юрием Шатуновым. По версии следствия, документ позволил ему претендовать на права на песни и другие материалы, связанные с певцом.

Адвокат семьи Шатуновых утверждает, что оригинал договора 2013 года содержал две страницы, а позднее к нему добавили еще семь. Разина заочно арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере и объявили в международный розыск.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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