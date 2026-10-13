Виталий Гогунский выиграл суд по алиментам на дочь

Актер Виталий Гогунский выиграл суд по иску бывшей супруги Ирины Маирко об увеличении алиментов на дочь. Она требовала повысить ежемесячные выплаты с 50 тысяч до 405 тысяч рублей, ссылаясь на расходы на водителя, репетиторов, кружки и дополнительные занятия.

Суд изучил банковские выписки и налоговые документы, но не нашел оснований для увеличения выплат. Представитель Гогунского заявил, что финансовое положение актера за последние годы ухудшилось. Ирина Маирко намерена обжаловать решение.

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