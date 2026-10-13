Украденные гортензии нашли в цветочном магазине в Путилкове

Украденные с придомовых клумб гортензии нашли в цветочном магазине в Путилкове. Местные жители обвинили 25-летнюю соседку в том, что она срезала 33 ветки цветов и попыталась перепродать их.

Женщину установили по камерам видеонаблюдения. Она призналась в произошедшем, извинилась и предложила посадить новые кусты. Жительницу, заявившую об ущербе, такой вариант не устроил, и она обратилась в полицию.

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