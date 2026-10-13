13 октября, 17:30Общество
Украденные гортензии нашли в цветочном магазине в Путилкове
Украденные с придомовых клумб гортензии нашли в цветочном магазине в Путилкове. Местные жители обвинили 25-летнюю соседку в том, что она срезала 33 ветки цветов и попыталась перепродать их.
Женщину установили по камерам видеонаблюдения. Она призналась в произошедшем, извинилась и предложила посадить новые кусты. Жительницу, заявившую об ущербе, такой вариант не устроил, и она обратилась в полицию.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.