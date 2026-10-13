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Новости

13 октября, 16:30

Происшествия

Уголовные дела о хулиганстве возбудили в Москве после жалоб на подростковую агрессию

Уголовные дела о хулиганстве возбудили в Москве после жалоб на подростковую агрессию

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После публикаций в соцсетях о подростковой агрессии в Москве возбудили несколько уголовных дел о хулиганстве.

Жители Некрасовки, Зябликова и подмосковных городов жалуются на группы подростков, которые шумят по ночам во дворах, угрожают взрослым и нападают на сверстников.

Как бороться с подростковой агрессией? Почему дети объединяются в жестокие группы? И как родителям распознать, что ребенок стал жертвой травли или сам вовлекается в опасную компанию?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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