13 октября, 16:30Происшествия
Уголовные дела о хулиганстве возбудили в Москве после жалоб на подростковую агрессию
После публикаций в соцсетях о подростковой агрессии в Москве возбудили несколько уголовных дел о хулиганстве.
Жители Некрасовки, Зябликова и подмосковных городов жалуются на группы подростков, которые шумят по ночам во дворах, угрожают взрослым и нападают на сверстников.
Как бороться с подростковой агрессией? Почему дети объединяются в жестокие группы? И как родителям распознать, что ребенок стал жертвой травли или сам вовлекается в опасную компанию?
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.