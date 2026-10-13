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13 октября, 16:15

Технологии

"Яндекс Пэй" частично восстановил оплату после сбоя

"Яндекс Пэй" частично восстановил оплату после сбоя

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"Яндекс" экстренно принял меры для ликвидации последствий атак на его дата-центры

Сервисы "Яндекса" постепенно восстанавливают работу после атак беспилотников на дата-центры. Частично возобновилась оплата через "Яндекс Пэй", вновь доступна большая часть функций умного дома с "Алисой".

Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко отметил, что компании, предусмотревшие резервные серверы, смогли быстрее восстановить работу, а проблемы у остальных могут решиться в ближайшие дни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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