ФАС предписала компании "ПИК" обеспечить равный доступ провайдеров в дома

ФАС предписала компании "ПИК" обеспечить всем операторам связи равные условия доступа в жилые дома. При этом провайдеры продолжают жаловаться на препятствия при прокладке сетей.

За недопуск операторов антимонопольная служба намерена оштрафовать застройщика. Что делать пользователям, если их не устраивает качество интернета действующего оператора? И как бороться с монополией провайдеров?

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