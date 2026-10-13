Женщина сорвала около 30 гортензий с придомовых клумб в Путилкове

В Путилкове женщина сорвала около 30 гортензий с кустов, за которыми ухаживали местные жители. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. По предположению пострадавших, цветы могли отвезти в цветочный магазин.

Жители рассказали, что кусты серьезно повреждены, а случаи вандализма на придомовой территории происходят уже несколько лет. Позже женщина извинилась и пообещала купить новые гортензии и высадить их.

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