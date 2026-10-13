Московская семья потеряла более 32,4 млн рублей из-за мошенников

Московская семья потеряла более 32,4 миллиона рублей из-за действий телефонных мошенников. Полиция задержала 20-летнего курьера, которому передали деньги и ценности.

По данным следствия, все началось со звонка с предложением заменить домофон. 21-летний москвич назвал код из СМС, после чего мошенники убедили его, что от его имени оформили доверенность на преступника, находящегося в федеральном розыске.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.