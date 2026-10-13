В аэропортах Внуково и Шереметьево сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает Росавиация. Ранее в столичных аэропортах Жуковский и Домодедово сняли ограничения на обслуживание рейсов.

Возможны корректировки в расписании. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов. Статус нужного рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

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