Бывшего продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина переобъявили в розыск. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на данные из базы розыска МВД.

Судя по информации, основанием для поиска Разина стала уголовная статья. Пишут, что ранее его заочно арестовывали в России по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сказали адвокаты семьи певца Юрия Шатунова, следствие считает, что Разин долго использовал поддельный договор с автором песен "Ласкового мая" Сергеем Кузнецовым и получал деньги как правообладатель музыкальных произведений.

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