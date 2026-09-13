Онлайн-платформы введут дополнительные бонусы для самозанятых

Самозанятые граждане, работающие через онлайн-платформы, смогут получать дополнительные бонусы. С 1 октября сервисы заказа еды, такси и агрегаторы услуг будут обязаны предоставлять им преференции в размере не менее 2,9% от дохода. Мера рассчитана на 6 лет.

Конкретные виды поддержки платформы определят самостоятельно. Среди возможных вариантов – скидки на услуги, снижение комиссии, рекламные бонусы и компенсация части страховых взносов.

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