Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 сентября, 09:45

Общество

Онлайн-платформы введут дополнительные бонусы для самозанятых

Онлайн-платформы введут дополнительные бонусы для самозанятых

Теплая и солнечная погода ожидается в Москве 14 сентября

Телеканал Москва 24 запустил мини-приложение с викторинами

Синоптики прогнозируют аномально теплую и влажную зиму в России

Фестиваль дополнительного образования "Выбери успех" прошел в Москве

"Новости дня": Роспотребнадзор предупредил о второй волне активности клещей

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 сентября

Роспотребнадзор разрабатывает новую тест-систему для выявления 30 видов ОРВИ

Аномальное тепло ожидается предстоящей зимой на большей части территории России

Бабье лето придет в Москву во второй половине следующей недели

Самозанятые граждане, работающие через онлайн-платформы, смогут получать дополнительные бонусы. С 1 октября сервисы заказа еды, такси и агрегаторы услуг будут обязаны предоставлять им преференции в размере не менее 2,9% от дохода. Мера рассчитана на 6 лет.

Конкретные виды поддержки платформы определят самостоятельно. Среди возможных вариантов – скидки на услуги, снижение комиссии, рекламные бонусы и компенсация части страховых взносов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоПолина Брабец

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

Россиян за деньги учат ненавидеть женщин и принуждать к сексу

Суть курсов сводится к отработке скриптов

Эксперты уточняют: с точки зрения закона сейчас это не наказуемо

Читать
закрыть

Стоит ли покупать новые iPhone в России?

Модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили довольно скромный апгрейд

Эксперты уверены: девайс хороший, но уникальным его назвать нельзя

Читать
закрыть

Девушка обвинила сотрудника Nebar в домогательствах при приеме на работу

В частности, ее попросили сняться в нижнем белье и приехать на встречу в апартаменты

В подобных ситуациях эксперты советуют соискателям не продолжать коммуникацию

Читать
закрыть

Пара решила преодолеть пешком 9 тысяч километров через всю страну

Влюбленные бросили вызов нейросети

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика