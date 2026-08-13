VIII Московская неделя интерьера и дизайна открылась в "Манеже"

В Центральном выставочном зале "Манеж" стартовала восьмая Московская неделя интерьера и дизайна. Мероприятие объединило более 450 российских и зарубежных брендов.

Главной темой выставки в этом году стала "Бесконечность цвета". Организаторы предложили посмотреть на летнюю Москву как на источник оттенков, фактур и образов. Экспозиция заняла два этажа: на одном представили готовые интерьерные решения, на другом – галерею предметного дизайна с товарами для дома.

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